LIVE Tuffi | Mondiali 2024 in DIRETTA | Marsaglia secondo dopo quattro rotazioni del primo gruppo di qualificazioni dal metro

(Di sabato 3 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI NUOTO (TUTTE LE SPECIALITÀ) 9.23: Errore, grave, per il capoclassifica Haslam, punteggio di 33.80, totale di 300.80. Ora9.22: Ancora molto bene il messicano Celaya Fernandez che ha cambiato passo, tuffo da 75.90, totale di 306.50 9.21: Fernando ed Hemam restano lontanissimi dalle prime posizioni 9.20: Non risale Kaneto che ha un totale di 236.55, buon tuffo di Konovalov che ottiene 59.20, totale di 289.70 9.19: Prosegue la buona gara di Rudiger che ottiene 54 punti, totale di 274.15 9.18: Ancora un discreto tuffo di Noaman, totale di 259.25, totale di 181.85 per Tham 9.17. bene l’ucraino Azarov che con 60 punti sale a 248.80, Kachanov prosegue con un totale di 222.20 9.16: Bene Petersen che prosegue con un totale di 236.80, Sakandelidze ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI NUOTO (TUTTE LE SPECIALITÀ) 8.40: Totale di 173.70 per il colombiano Morales ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI NUOTO (TUTTE LE SPECIALITÀ) 8.58: Totale di 210.50 per il brasiliano Moura, ... (oasport)

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati del Mondo 2024 di tuffi a Doha: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 8.00 con le ...TUFFI, MONDIALI 2024 - Elena Bertocchi sogna per tre tuffi, ma poi sbaglia l'1 e 1/2 rovesciato carpiato (per cui ottiene 28,80 punti) e chiude così all'11° posto. Medaglia d'oro per l'australiana ...TUFFI La 29enne milanese ha concluso la gara del trampolino da un metro in undicesima posizione dopo essersi issata al secondo posto al termine delle prime tre rotazioni. L'atleta meneghina ha brillat ...