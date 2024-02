LIVE Tuffi | Mondiali 2024 in DIRETTA | Marsaglia in zona podio dopo la terza rotazione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI NUOTO (TUTTE LE SPECIALITÀ) 17.44: Miglior tuffo della serie di Celaya che ottiene 73.10, totale di 197.50 17.43: Buono il tuffo di Mathews che entra leggermente abbondante, punteggio di 58.50, totale di 240 17.42: Leggermente scarso Konovalov che totalizza comunque 61.50, totale di 234.45 17.41: Anche lo statunitense Yost commette un errore vistoso, 38.40 il punteggio totale di 210.95 17.40: Non perfetto Moralez che totalizza 49.50, totale di 217.60 17.39: Peccato per qualche spruzzo di troppo perche totalizza 54 punti e rischia di perdere terreno dai primi, 243.75 17.38: Non perfetto il tuffo di Bisch che comunque ottiene un punteggio di 61.50, totale di 232.10 17.36: Bravissimo Olvera che riesce a salvare una situazione non semplice, ...