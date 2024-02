LIVE Tuffi | Mondiali 2024 in DIRETTA | Giovanni Tocci è in finale dal metro! Rischio taglio per Marsaglia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI NUOTO (TUTTE LE SPECIALITÀ) 11.31: Non basta il buon tuffo di Bouyer che ottiene 60 punti e chiude con 321.35 11.30. Ryan chiude una gara deludente con un buon tuffo, totale di 270.10, Farouk conclude con un totale di 292.55 11.28: Gomez chiude con un totale di 263.70, Neglia conclude con un buon tuffo, totale di 289.65 11.27: Non perfetto il croato Liedinski che chiude la sua prova con il totale di 290.50, eliminato 11.26: Non perfetto il tuffo di Li che ottiene 64.35, totale di 379.95, è dietro all’azzurro11.25: E’PER! Molto bene anche nell’ultimo tuffo l’azzurro, punteggio di 69.75, totale di 385.05 11.24: Olvera Ibarra non si ferma, ancora un ottimo tuffo per lui, punteggio di 75.60,m ...