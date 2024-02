LIVE Tuffi | Mondiali 2024 in DIRETTA | Cina dominante dopo due rotazioni | gli azzurri provano a risalire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI NUOTO (TUTTE LE SPECIALITÀ) 14.13 Ottimo secondo tuffo per la coppia della ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI NUOTO (TUTTE LE SPECIALITÀ) 13.41 Al via di questa competizione ci saranno 9 ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI NUOTO (TUTTE LE SPECIALITÀ) 11.31: Non basta il buon tuffo di Bouyer che ... (oasport)

LIVE Tuffi - Mondiali 2024 in DIRETTA : finale a rischio per Marsaglia dal metro. Tocci inizia bene

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI NUOTO (TUTTE LE SPECIALITÀ) 10.11: Tanti spruzzi in ingresso in acqua per il ... (oasport)