LIVE Snowboardcross | Gadauri 2024 in DIRETTA | Michela Moioli punta al podio | slitta la gara maschile

(Di sabato 3 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8:40 I riflettori sono tuttiti su, a caccia dele perché no, anche di un successo che manca ormai da due anni. L’azzurra farà parte della terza batteria dei quarti di finale 8:36 C’è una modifica significativa al programma. Alle 9:00 se tutto confermato comincerà la prova femminile, mentre quellaandrà in scena a partire dalle 12:00. Al momento non sono giunte motivazioni circa lomento 8:35 Buongiorno Amici di OA Sport. Mancano venticinque minuti all’inizio dellaBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella quarta tappa del circuito di Coppa del Mondo 2023-di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.00 SI PARTE! 11.59 Si preparano gli atleti per la prima batteria, tutto pronto per il via della ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.31 Andiamo a vedere come sarà composto l’ultimo quarti di finale . 2 R GASKILL Stacy USA 7 G FISCHER ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.42 De Blois scavalca Lueftner per il secondo posto. 12.41 Il miglior tempo di reazione è quello di ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.09 Fra poco scatterà il via della Small Final maschile, ecco la lista di partenza. 9 G EGUIBAR Lucas ... (oasport)

Oggi sabato 3 febbraio va in scena una tappa della Coppa del Mondo di snowboardcross. Gli atleti si fronteggeranno a viso aperto a Gudauri (Georgia), desiderosi di conquistare un piazzamento di lusso ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della quarta tappa del circuito di Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboardcros, in programma nella g ...Semaforo verde per i cinque italiani iscritti alla prova di Coppa del Mondo di SnowBoardCross a Gudauri, in Georgia, che approdano cosi' nel tabellone ...