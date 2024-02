LIVE Snowboardcross | Gadauri 2024 in DIRETTA | Michela Moioli deve dare una svolta per pensare alla classifica

(Di sabato 3 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenutidella quarta tappa del circuito di Coppa del Mondo 2023-di snowboardcros, in programma nella giornata odierna a Gudauri, in Georgia. I fari saranno puntati su, unica atleta qualificata in campo femminile, reduce dal quarto posto ottenuto sulle nevi di St. Moritz e motivata tornare sul gradino più alto del podio, un piazzamento che ormai manca da due anni. L’azzurra, attualmente seconda nellagenerale con 175 punti, ha nel mirino la transalpina Chloé Trespeuch, prima con 200. Le due atlete, se passeranno i quarti, si ritroveranno a battagliare già dsemifinale. Tutti dentro gli azzurri ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.00 SI PARTE! 11.59 Si preparano gli atleti per la prima batteria, tutto pronto per il via della ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.31 Andiamo a vedere come sarà composto l’ultimo quarti di finale . 2 R GASKILL Stacy USA 7 G FISCHER ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.42 De Blois scavalca Lueftner per il secondo posto. 12.41 Il miglior tempo di reazione è quello di ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.09 Fra poco scatterà il via della Small Final maschile, ecco la lista di partenza. 9 G EGUIBAR Lucas ... (oasport)

Semaforo verde per i cinque italiani iscritti alla prova di Coppa del Mondo di SnowBoardCross a Gudauri, in Georgia, che approdano cosi' nel tabellone ...I rossocrociati hanno potuto festeggiare un doppio podio nelle gare casalinghe di St.Moritz, prove generali per i Mondiali del 2025.13.27 La nostra Diretta LIVE si chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di giornata. 13.26 La Coppa del Mondo di snowboardcross si trasferirà in Georgia, per ...