LIVE Snowboardcross | Gadauri 2024 in DIRETTA | inizio difficile per l’Italia maschile | attesa per Moioli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9:22 Si parte quindi con la batteria numero sei con il nostro Michele Godino /8 Final – Heat 6Next RANK BIB NAME NAT INTER 1 INTER 2 INTER 3 22 TOMAS Julien FRA – – – 6 SURGET Merlin FRA – – – 11 KOBLET Kalle SUI – – – 27 GODINO Michele ITA – – – 9:21 La gara è ancora ferma per i soccorsi di Sommariva. 9:17 Ancora un italiano nella sesta batteria: Michele Godino. Intanto Sommariva è ancora sulla neve, sembra avere un problema con il braccio destro. La sua spalla è fasciata! Speriamo non sia nulla di eccessivamente grave. 8 Final – Heat 6 RANK BIB NAME NAT INTER 1 INTER 2 INTER 3 22 TOMAS Julien FRA – – – 6 SURGET Merlin FRA – – – 11 KOBLET Kalle SUI – – – 27 GODINO Michele ITA – – – 9:15 Nooo! Buono il tempo di reazione di Sommariva, poi in ...