LIVE – Reggio Emilia-Venezia 10-12 | Serie A1 2023 2024 basket DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 febbraio 2024) Ilindi, sfida valida come 19^ giornata dellaA1di. Andamento altalenante per gli uomini di coach Priftis, che però arrivano da una striscia di risultati positivi, quando hanno giocato in casa. Ora, l’interessante testa a testa contro la seconda forza del campionato, conche arriva dalla larga vittoria su Trento. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 3 febbraio sul parquet del PalaBigi. Di seguito, le informazioni per seguire in, con Sportface che vi fornirà unaggiornato in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN ...