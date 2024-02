LIVE – Nuoto in acque libere | Mondiali Doha 2024 | 10km femminile in DIRETTA

(Di sabato 3 febbraio 2024) Latestualedelladiindeidi, in corso di svolgimento da venerdì 2 a domenica 18 febbraio. Riusciranno le due azzurre Ginevra Taddeucci e Arianna Bridi a sorprendere e giocarsi un piazzamento prestigioso? L’appuntamento è per le ore 8.00 italiane di sabato 3 febbraio nel porto di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedelladiindeidiaggiornata minuto per minuto. COME VEDERE LA GARA ...

Incontro valido per la prima giornata del Sei Nazioni, il torneo di rugby a cui partecipa anche la Nazionale italiana.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dei Mondiali 2024 di nuoto di fondo, in scena a Doha (Qatar). La rassegna contine ...I Mondiali di nuoto 2024 si stanno svolgendo a Doha, in Qatar, dal 2 al 18 febbraio. Le gare saranno trasmesse in diretta TV in chiaro su Rai Sport e in streaming su RaiPlay, la piattaforma online ...