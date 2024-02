LIVE Nuoto di fondo | 10 km donne Mondiali 2024 in DIRETTA | Taddeucci quarta dopo il secondo giro | più attardata Bridi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI(TUTTE LE SPECIALITÀ) 09.21 È risalita fino alla tredicesima posizione la campionessa olimpica Ana Marcela Cunha, che era rimasta coperta nei primi due giri. 09.20 Le due azzurre hanno scelto di impostare la gara in maniera diversa: Ginevraha preferito fare gara di testa, portandosi subito nelle primissime posizioni del gruppo. Ariannaha invece scelto di rimanere più coperta all’interno del gruppo, risalendo lentamente le posizioni. 09.19 Trentesima posizione per, che ha 23.3? di svantaggio rispetto a Grimes. 09.18 Passaggio ai 3.94 km: Grimes ha 5? di vantaggio su, che guida il gruppo delle inseguitrici. 09.16 A dettare l’andatura è ancora ...