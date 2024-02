LIVE Nuoto di fondo | 10 km donne Mondiali 2024 in DIRETTA | pochi minuti al via Bridi e Taddeucci inseguono il pass olimpico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI(TUTTE LE SPECIALITÀ) 08.05 Buongiorno amici e amiche di OA Sport e bentornati allatestuale della 10 km femminile deididi. Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale deididi, in scena a Doha (Qatar). La rassegna continentale deldiverrà aperta dalla 10 km femminile, gara che metterà in palio gli ultimiolimpici. Al via di questa gara saranno 69 atlete, di cui due italiane: ...