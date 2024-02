LIVE Nuoto di fondo | 10 km donne Mondiali 2024 in DIRETTA | oro per van Rouwendaal Bridi chiude ottava e porta un pass all’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI(TUTTE LE SPECIALITÀ) 10.40 Grandissima prestazione di, che è tornata a rappresentare l’Italia dopo 5 anni, in cui l’azzurra ha subito anche delle operazioni al cuore. 10.39 Sfuma invece il secondoper l’Italia. Dopo aver nuotato nelle primissime posizioni per quasi tutta la gara, Ginevra Taddeucci è calata sul più bello,ndo oltre la ventesima posizione. 10.38 Ricordiamo che ilolimpico conquistato da Ariannanon è nominale, bensì è per l’Italia. 10.37POSIZIONE PER!! L’azzurra strappa ilper i Giochi Olimpici di Parigi. 10.36 Manca ancora ...