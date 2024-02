LIVE Nuoto di fondo | 10 km donne Mondiali 2024 in DIRETTA | iniziata la gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI(TUTTE LE SPECIALITÀ) 08.41 Taddeucci è in ventiquattresima posizione, nella pancia del gruppo. Più staccata Arianna Bridi, che ha 20 secondi di ritardo dalla testa della. La seconda azzurra inè nelle parti finali del gruppo. 08.40 Passaggio ai 600 metri: Kajimoto ha un paio di secondi sul resto del gruppo. 08.39 Kajimoto è riuscita nell’intento di allungare il gruppo e di guadagnare qualche secondo. 08.37 Cambio di rotta improvviso di Ichika Kajimoto, che si è portata in testa e prova subito a scremare il gruppo. 08.36 Le due azzurre sono nelle primissime posizioni, con Taddeucci che gira intorno alla decima posizione. 08.35 Iniziano già a staccarsi le prime atlete. 08.34 Gruppo a 2 teste in ...