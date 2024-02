LIVE Nuoto di fondo | 10 km donne Mondiali 2024 in DIRETTA | Bridi e Taddeucci si giocano la qualificazione alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale deididi, in scena a Doha (Qatar). La rassegna continentale deldiverrà aperta dalla 10 km femminile, gara che metterà in palio gli ultimi pass olimpici. Al via di questa gara saranno 69 atlete, di cui due italiane: Ariannae Ginevra. Le due azzurre proveranno ad ottenere un posto per i Giochi Olimpici: il pass verrà conquistato dprime 13 classificate, escluse le tre medagliate deidi Fukuoka 2023, che sono già certe di essere al via della ...