LIVE Nuoto di fondo | 10 km donne Mondiali 2024 in DIRETTA | 32 atlete in 15 secondi ad un giro e mezzo dalla conclusione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI(TUTTE LE SPECIALITÀ) 10.00 Il gruppo è formato da 32, che sono chiuse in circa 15. Tutto ancora in discussione. 09.58 Dopo metà del quintovan Rouewndaal passa in testa con sol 3? di vantaggio su Arianna Bridi, decima. 09.57 Pou si lascia sfilare poco prima della seconda boa di questo. 09.56 Rimane in testa alla gara Lisa Pou, che ha dato il via all’azione più interessante di questa 10km: nel corso della seconda metà del quartola monegasca ha approfittato di un rallentamento in testa al gruppo per creare una treno più esterno, che le ha permesso di portarsi in prima posizione. Ne ha approfittato anche la francese Cassignol, che ...