LIVE Nuoto artistico | Mondiali 2024 in DIRETTA | Minisini-Pedotti al comando del doppio misto tecnico

(Di sabato 3 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI DOHA (TUTTE LE SPECIALITÀ) 07:45 E’ il momento dei bulgari Hristina Marinova Cherkezova e Dimitar Orlinov Isaev. 07:42 Italia già qualificata alla finale! Il Brasile finisce ampiamente alle spalle degli azzurri con 196.6817 (26.1000 difficoltà, 84.7500 impressione artistica, 111.9317 esecuzione). 07:39 Adesso in acqua il Brasile composto da Bernardo Santos e Anna Giulia Veloso. 07:37 La giuria premia gli azzurri con un punteggio di 248.8633 (33.8000 per le difficoltà, 94.5000 per l’impressione artistica, 154.2633 per l’esecuzione). 07:35 ESERCIZIO ECCELLENTE! Spinta iniziale elevata, parti di gambe estremamente ritmate e sincronia ai limiti della perfezione, le difficoltà saranno le seconde più alte di giornata. 7:30 Si parte con la coppia azzurra composta da ...