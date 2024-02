LIVE Nuoto artistico | Mondiali 2024 in DIRETTA | Italia quarta al momento nei preliminari della routine acrobatica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI DOHA (TUTTE LE SPECIALITÀ) 19.27 Non eccezionale la prestazione delle canadesi, le quali sono state imprecise in alcuni passaggi. 19.23 E come prevedibile l’Ucraina vola in testa con il punteggio di 243.2134. Adesso sarà la volta del Canada (difficoltà 22.9500). 19.22 Gran prova dell’Ucraina. La finale è in ghiaccio, vedremo se potrà essere attaccata la leadershipSpagna. 19.17 Nessun basemark per Israele che, comunque, finisce alle spalle dell’con il punteggio di 206.8200. Adesso spazio all’Ucraina (difficoltà 23.8500). 19.16 C’è felicità tra le ragazze israeliane, le quali hanno offerto una performance convincente. 19.12 Due basemark per il Kazakistan, giudici molto severi sull’esibizione delle kazake. 177.1193 il ...