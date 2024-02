LIVE Italia-Inghilterra 17-14 | Sei Nazioni rugby 2024 in DIRETTA | azzurri da sogno nel primo tempo!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40? FINISCE QUI IL37? Ford trova nuovamente i pali, restano solo tre punti di vantaggio all’. 35? Ancora un calcio di punizione per gli inglesi, stanno aumentando i falli. 33? Ford non sbaglia, l’torna a -6. 32? L’è quasi costretta ad andare per i pali, difesa da punto esclamativo per l’. 31? L’sta sputando sangue pur di non far arrivare a meta gli inglesi. 29? Touche inglese sui 5 metri, serve una grande azione difensiva adesso. 27? Allan trasforma la meta, glitornano a +9! 25? SI PUO’ SOGNAREEEEEEEEEEE! Allan finalizza la meta, ma l’ha ...