LIVE Italia-Inghilterra 10-3 | Sei Nazioni rugby 2024 in DIRETTA | azzurri da sogno in avvio!

17? Palla persa da Garbisi, adesso bisogna rimanere assolutamente concentrati. 16? Ford non sbaglia il calcio, gli inglesi accorciano le distanze. 15? Brutto fallo di Lorenzo Cannone, calcio di punizione per l'. 14? Lorenzo Cannone esce momentaneamente dal campo per un problema alla gamba sinistra. 13? Allan trasforma la meta,a +10! 12? METAAAAAAAAAAAAAAAAA! Schema spettacolare degli, grazie a Juan Ignacio Brex, che poi concretizzano con Alessandro Garbisi! 10? Ioane viene portato fuori, ma ottima giocata di Menoncello in precedenza. 9? Prima mischia del match! 7? Ancora una palla recuperata dall', gli inglesi fanno fatica ad avanzare nei nostri 22. 5?IN VANTAGGIO! Allan sfrutta un ...