LIVE – Inter-Como Women 1-1 | conti pareggiati | tutto da rifare!

(Di sabato 3 febbraio 2024)è l’incontro valido per la quindicesima giornata della Serie A Femminile 2023-24: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Rita Guarino sfida la squadra allenata da Marco Bruzzano. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 18.30, si gioca all’Arena Civica Gianni Brera di Milano.1-1 39? Sostituzione: esce Ceccotti entra Bergersen 32? ACCELERATA NERAZZURRA: la fascia sinistra dell’accelera, poi lo scambio in area fra Polli e Camnbaghi: quest’ultima tira al volo col destro ma al volo di alza anche Gilardi, che riesce ad opporsi alla conclusione. 31? Il...

