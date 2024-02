LIVE Inter-Bologna Primavera 2-0 | Stankovic ritorna e colpisce

(Di sabato 3 febbraio 2024), giornata numero venti sul calendario del Campionato1. I ragazzi di Cristian Chivu provano ad allungare ancora al primo posto con un successo. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Appuntamento alle ore 13 al Konami Youth Development Centre di Milano. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP2-0 20? Dominio totale della squadra nerazzurra, che adesso gestisce il doppio vantaggio maturato in appena 15 minuti di gioco. Calcio d’angolo battuto a rientrare da parte di Cocchi, che dentro l’area di rigore trova Aleksandarcompletamente libero di girare in porta. 15? GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DI STANKOOOOOOVIIIIIIIIC 14? ...

8' - GOOOOOOOOOOOOOOOOL: 1-0 Inter. Kamateeeeeeee! 7' - Altro scontro duro tra Kamate e Svoboda. Quest'ultimo, rimasto a terra, necessita dei soccorsi. 4' - Inizio aggressivo dell'Inter, che prende ...13.00 - Squadre in campo. A battere il primo pallone sarà la squadra di Vigiani. 12.55 - Chivu, rispetto alla scorsa gara, ritrova Stankovic ...