LIVE Inter-Bologna Primavera 1-0 | Kamate magico in rete

(Di sabato 3 febbraio 2024), giornata numero venti sul calendario del Campionato1. I ragazzi di Cristian Chivu provano ad allungare ancora al primo posto con un successo. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Appuntamento alle ore 13 al Konami Youth Development Centre di Milano. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP1-0 In fase di possesso Nezirevic sbaglia un passaggio al centro,ne approfitta e in solitaria ne scarta due prima di tirare a giro di sinistro sul secondo palo. Un autentico gioiello favorito anche dall’errore dell’ex di giornata. 8? SI SBLOCCA KAMAAAAATEEEEEEEEEEE! GOOOOOOOOOOOOOOL 6? Svoboda a terra per un contrasto aereo con ...

