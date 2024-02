LIVE Ginnastica artistica | Serie A Montichiari 2024 in DIRETTA | tra poco le Fate | rientra Asia D’Amato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.05 Lesi stanno scaldando, l’ingresso in pedana delle big dovrebbe avvenire tra una quarantina di minuti. 17.02 Inizia la settima rotazione: la prima per la seconda suddivisione maschile, la terza per la seconda suddivisione maschile. 16.56 Ora entrano in pedana le nuove squadre dellaA1 maschile:Ferrara, Giovanile Ancona, Pro Carate, Virtus Pasqualetti Macerata, Gymnastics Romagna Team, EUR Roma. 16.55 CLASSIFICA MASCHILE DOPO LA PRIMA SUDDIVISIONE. Spes Mestre al comando con 239.200 davanti a GAL Ghislanzoni Lecco (235.050) eBrescia (234.450). Corpo Libero Gym Team quarta con 227.500, poi Panaro Modena (223.950) e Juventus Nova Melzo (219.350). 16.50 Il programma è in ritardo di una ventina di minuti, la ...