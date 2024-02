LIVE Ginnastica artistica | Serie A Montichiari 2024 in DIRETTA | le Fate pronte a illuminare | torna Asia D’Amato

Leggi tutta la notizia su oasport

14.40 Finiti i minuti di riscaldamento, la gara sta per incominciare. 14.38 Al maschile si parte con Ghislanzoni GAL Lecco al corpo libero, Panaro Modena alle parallele,Brescia agli anelli, Spes Mestre al volteggio, Corpo Libero Gym Team Padova alle parallele pari, Juventus Nova Melzo alla sbarra. 14.36 Nella prima rotazione: Riccione al volteggio, GAL Lissone alle parallele, Libertas Vercelli alla trave, Corpo Libero Gym Team Padova alla trave. 14.34 Partito il riscaldamento agli attrezzi. 14.32 Hanno proiettato un video celebrativo di Vanessa Ferrari. La bresciana e il DT Enrico Casella sono parsi decisamente commossi. 14.30 Sfilano le squadre. C'è anche Vanessa Ferrari, madrina dell'evento: oggi non gareggerà, è ferma da ormai due anni e mezzo (da quando conquistò la medaglia ...