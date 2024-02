LIVE Ginnastica artistica | Serie A Montichiari 2024 in DIRETTA | Giulia Perotti regala lampi | attesa per le Fate

(Di sabato 3 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.28 Interessante 14.050 di Nicolò Mozzato alle parallele pari, sta tornando pian piano. 15.25ha eseguito agevolmente lo Yurchenko con un avvitamento. Aggiungerà poi qualcosa nell’immediato futuro, sembra pronta. 15.20 Tra poco la terza rotazione. Tra le donne: Vercelli al volteggio, Padova alle paralelle, Riccione alla trave, Lissone al corpo libero. Tra gli uomini: Padova al corpo libero, Melzo al cavallo, Lecco agli anelli, Modena al volteggio, Brescia alle parallele, Mestre alla sbarra. 15.18 Angelini chiude con 12.400 alla trave. Si è conclusa la seconda rotazione. 15.16 Davvero molta attenzione a: 13.600 (5.2) al corpo libero è davvero degno di nota, tra l’altro senza bonus. 15.14 Stefano Patron riparte da ...

Oggi sabato 3 febbraio (a partire dalle ore 14.30) va in scena la prima tappa della Serie A 2024 di ginnastica artistica . L'evento avrà luogo al PalaGeorge di Montichiari (in provincia di Brescia).