LIVE Ginnastica artistica | Serie A 2024 in DIRETTA | Alice D’Amato scatenata | Villa regala novità | Asia ritorna!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.01 Giorgiachiude la sua gara con 13.350 alla trave (5.0 il D Score). Prestazione decisamente solida. 19.00 Siamo nel vivo dell’ultima rotazione di gara, Brixia Brescia lanciata verso la vittoria. 18.59 Dopotoccherà ad, Angela Andreoli ealla trave. Manila Esposito attesa alle parallele. 18.57 Uno sbilanciamento per Giorgiaalla trave, ma per il resto si è davvero esaltata. Grandissimo pomeriggio per la bergamasca, rivista al corpo libero, superba agli staggi e pimpante sui 10 cm. 18.55 Si è chiusa la rotazione. Ora la Brixia Brescia andrà alla trave, laCivitavecchia chiuderà alle parallele. 18.53 ...