LIVE Cobolli-Coric 3-6 | 4-6 | ATP Montpellier 2024 in DIRETTA | l’azzurro esce di scena a testa alta Passa il croato con un break per set

(Di sabato 3 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui la, con un saluto sportivo e un ringraziamento agli amici di OA Sport. Buona serata! 23.10 Rivedremo il tennista romano prossima settimana nell’ATP 250 di Marsiglia, da numero 71 del mondo. Questa settimana altri passi avanti sono stati fatti, battendo Monfils al primo turno e Lestienne, da favorito, al secondo. 23.08 Le statistiche ci dicono di un pareggio nel conto degli ace (3-3), mentre 2 doppi falli di, uno dei quali è costato ilnel secondo set. Con la prima stessa percentuale per entrambi, 67%, con un 71% delcontro il 60% del. Il 76% disulla seconda è senza dubbio il dato che sposta l’equilibrio, anche perché ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 In rete il tentativo di dritto lungolinea di Flavio. 4-2 Largo il recupero di rovescio diagonale di ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.18 In caso di vittoria, ulteriore balzo nel ranking ATP per Cobolli, oltre al miglior risultato della carriera. Si isserebbe infatti provvisoriamente al nu ...Match importante per Flavio Cobolli all'Atp Montpellier. Oggi, venerdì 2 febbraio, sfida il 27enne croato Borna Coric. Il romano, che recentemente dalle qualificazioni è arrivato fino al terzo turno d ...Nei quarti di finale dell’ATP 250 Open Sud de France 2024 di tennis, in corso a Montpellier, in Francia, l’azzurro Flavio Cobolli affronterà il croato Borna Coric, numero 4 del tabellone: la sfida è ...