L' Italrugby sfiora l' impresa contro l' Inghilterra | gli azzurri partono forte | ma si arrendono 24-27

(Di sabato 3 febbraio 2024) L’ha battuto 27-24 l’Italia all’Olimpico nel primo indel Sei Nazioni 2024 . E’ stata una gara combattuta che glihanno condotto per tutto il primo tempo chiuso sul 17-14. Alla fine sono 4 punti per l’, uno per l’Italia . La squadra di Borthwick è uscita alla distanza, facendo valere la propria superiorità fisica e chiudendo il match con i calci di...

Diego Dominguez commenta la sconfitta dell'Italia per 27-24 contro l'Inghilterra nel debutto del Sei Nazioni 2024: "Peccato per quel calcio di Allan, sarebbe stato importante segnare per trovare punti ...La nuova Italia di Quesada mette sotto l'Inghilterra nel primo tempo subendo però nella ripresa la fisicità dei Bianchi. Nonostante la tanta stanchezza, Ioane consegna nel recupero un punto di bonus a ...Michele Lamaro non nasconde il proprio rammarico per l'occasione sfumata all'Olimpico con l'Inghilterra: "Bastava poco, dobbiamo migliorare nei piccoli dettagli. Non ci basta la sconfitta onorevole, v ...