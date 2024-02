L’Italia e l’immunità perduta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) Lorenzo Castellani Per lungo tempoè stata considerata un Paese più sicuro degli altri rispetto alle minacce terroristiche. Colpisce pertanto la notizia delle bombe molotov contro il Consolato americano di Firenze. Questo avvenimento sembra fare il paio con le recenti dichiarazioni del ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha messo in guardia rispetto alle minacce di guerra che attraversiamo e ha ipotizzato un piano per il richiamo dei riservisti delle forze armate. È evidente, dunque, che in questa fase il livello di allerta stia crescendo. Eppure il nostro Paese è stato considerato una sorta di “isola felice” per quanto concerne gli attentati di matrice islamica in Europa. Il principale fattore di questa sicurezza è, insieme alla capacità delle forze dell’ordine, il rapporto che la politica italiana ha sempre coltivato col mondo arabo e islamico nei ...