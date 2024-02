L’ira di Siria e Iraq per i raid Usa | «Così sarà il caos in Medio Oriente» E la Russia chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza Onu

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 3 febbraio 2024) Sarebbero diverse decine, secondo alcune fonti 39, le vittime complessive deiaerei compiuti la scorsa notte dalle forze americani in. Gli attacchi – una rappresaglia per i numerosi degli ultimi mesi contro basi Usa nella regione e soprattutto di quello di domenica scorsa al confine trae Giordania costato la vita a tre marines – avrebbero colpito 85 obiettivi legati a milizie islamiste filo-iraniane. Si tratterebbe in particolare, secondo il Corriere della Sera, di depositi, mezzi, centri di comando. Basi operative strategiche per le milizie prese di mira, ma al contempo d’interesse non primario pern, la potenza regionale che le sostiene e incoraggia. Insarebbero rimasti uccise 16 persone, alcune delle quali legate alle Forze popolari di ...