Lipsia-Union Berlino | Bundesliga | probabili formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 3 febbraio 2024)è una partita della ventesima giornata die si gioca domenica alle 17:30: tv,. La sosta natalizia non ha di certo fatto bene al, che nel 2024 ha rimediato esclusivamente sconfitte. Un rientro dalle vacanze completamente da dimenticare per i Roten Bullen, scavalcati in classifica dal Borussia Dortmund e scivolati al quinto posto, fuori dalla zona Champions League. Colpa dei tre k.o consecutivi contro Eintracht Francoforte, Bayer Leverkusen e Stoccarda, tre passi falsi che ridimensionano le ambizioni della formazione di Marco Rose, visto che sono arrivati contro tre dirette concorrenti. Henrichs del– IlVeggente.it (Ansa)L’assenza del centrocampista Xavi ...