L’intervento sociale | un’altra storia d’Italia

(Di sabato 3 febbraio 2024) Ci sono nomi noti e sorprendenti, come Sibilla Aleramo, che insieme con Giovanni Cena, scrittore come lei, e Angelo Celli, medico specializzato in cura della malaria, aprono scuole popolari nell’Agro Pontino all’alba del Novecento. C’è una figura sottovalutata, come Margherita Zoebeli, maestra socialista reduce dalla guerra di Spagna, dove si occupava degli orfani nel campo repubblicano (e ne portò via un centinaio prima che Franco prendesse Barcellona), fondatrice a Rimini di un villaggio per bambini, una scuola immersa nel verde con nuove logiche di formaizone, poi denominata Centro educativo italo-svizzero. Ci sono don Zeno Saltini, prete avventuroso e pieno di contraddizioni, con la sua comunità di Nomadelfia, una città semi autogestita di bambini e ragazzi senza famiglia; e Danilo Dolci che inventa in Sicilia nuove forme di lotta (lo sciopero a rovescio, il digiuno) e poi si ...