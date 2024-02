L' insostenibile pesantezza del Mes

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 3 febbraio 2024) Il Meccanismo europeo di stabilità prevede molti vincoli e incerti vantaggi, a fronte dell’impegno economico degli Stati. Nell’Unione, però, c’è chi tifa per questo strumento in modo sospetto. E i dubbi espressi dall’Italia appaiono legittimi. Torna il rebus del Mes. L’Italia lo ha risolto a modo suo il 21 dicembre scorso con un voto del Parlamento che ha così tradotto l’acronimo: «Meglio essere soli». Ma ai grandi banchieri non piace. Ai mercati osservando l’andamento dello spread (attorno ai 156 punti), i rendimenti (il decennale sotto il 4 per cento) e i collocamenti dei nostri titoli pubblici, non importa nulla e neppure le agenzie di rating hanno battuto ciglio. Si chiedevano saggiamente i latini: cui prodest? Sicuramente non ai cittadini-contribuenti che contano qui «come il due di bastoni quando briscola è denari». Agli Stati? Allo stato delle cose - il bisticcio di parole è ...