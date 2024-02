L’impegno cristiano che manca

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 febbraio 2024) Trent’anni dopo la fine della Democrazia Cristiana, che spazio e peso hanno i cattolici in politica? Come ha detto di recente il senatore Pier Ferdinando Casini, "la storia difficilmente concede dei revival" e così è avvenuto per il partito unico dei cattolici. Il partito unico non c’è più; c’è, invece, una diversità sgorgata nel 1994 con la nascita di Ccd e Ppi e sublimata nelle molte vite e anime che, anche all’interno di partiti e movimenti, il magma cattolico ha generato. Certo, Tangentopoli ha avuto un impatto devastante. Mariuoli e mazzette. Ma la storia della Dc de facto finisce prima: con la caduta del Muro di Berlino, con la comprensione che la ‘famosa’ conventio ad excludendum nei confronti dei comunisti non era più necessaria. Ed è curioso – o forse no, non è una coincidenza – che oggi entrambi i termini (demoe comunista) siano più suggestioni, ...