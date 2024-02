Ligue 1 | Rennes vince in casa su Montpellier | Lens trionfa in trasferta a Nantes

(Di sabato 3 febbraio 2024) Nella serata del 3 febbraio,sfidaincontranei match validi per la ventesima giornata di1.trova la vittorialinga per 2-1. I padroni ditrovano il vantaggio al 3? con Terrier e raddoppiano al 48? con Kalimuendo che non sbaglia dal dischetto. Nel secondo tempoaccorcia le distanze grazie alla rete di Savanier al 73?, ma non riesce a trovare il pareggio. Poco dopo,raccoglie tre punti inndo per 1-0 sul. L’unica rete della serata è firmata Costa, con il giocatore che sfonda la difesa avversaria al minuto 48. SportFace.

