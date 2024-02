Libri che raccontano libri La storia del processo ai Fleurs du Mal

(Di sabato 3 febbraio 2024) Ci sonoche hanno avuto un destino straziante quanto e più di una vita umana. E’ il caso de Lesdu Mal dell’allora trentaseienne Charles Baudelaire, la cui prima edizione parigina del giugno 1857 in 1300 copie fa da pietra miliare nelladella poesia moderna nel senso che dopo un tale libro non poteva non cambiare radicalmente il modo di scrivere e connettere assieme dei versi. (La prima traduzione italiana risale al 1893). Né un tale libro, in cui l’autore aveva spudoratamente scaraventato tutti i suoi piaceri del vivere e tutte le sue sofferenze dell’esser vivo, poteva farla franca agli occhi dei tribunali correnti dell’epoca. Da quanto vi era sconvolgente il modo in cui quei versi raffigurano la vita reale di un borghese raffinato, e dunqueil reame del desiderio ...

