Lettera aperta di 800 funzionari Ue e Usa contro Israele | Rischio genocidio nella Striscia di Gaza

(Di sabato 3 febbraio 2024) Una rivolta sotterranea senza precedenti, per numeri e peso specifico, che coinvolge centinaia di diplomatici e alti ufficiali allarmati per la stabilità geopolitica e la pace mondiali , ma anche indignati per ragioni morali e d'interesse nazionale. E' ciò che emerge da un clamoroso "documento transatlantico" sottoscritto da oltre 800pubblici americani ed europei in servizio attivo e...

Stimatissimo Rabbi, mi consenta, nel Giorno della Memoria, qualche parola non di circostanza. Non Le chiedo se non l’ascolto, come normale tra ... (strumentipolitici)

Papa Francesco ha preso carta e penna per rivolgere agli ebrei che vivono in Israele una lettera di risposta all'appello del novembre ...al mio cuore e al cuore della Chiesa». Di censura aperta e ..."Come comitato, non possiamo rimanere in silenzio di fronte a questo attacco all'autodeterminazione delle giovani persone transgender e alle loro famiglie, e a questo insistente rifiuto delle evidenze ...