L' Eredità | se lo sono inventati | Giulia alla ghigliottina | scoppia il caso | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024), la campionessa dell'ultima puntata de L'andata in onda su Rai 1, è riuscita ad arrivarema non ha indovinato la parola finale. Prima del momento cult del game-show condotto da Marco Liorni, al Triello ci erano arrivati, oltre a, Paolo e Giuseppe, che quindi torneranno anche domani sera. Mentre ai Cento secondi siclassificatie Paolo. Ma è stata la prima a spuntarla per la fase finale del gioco. Ladi questa sera valeva 190mila euro. I termini indizio erano aprire, berretto, matrimonio, fuori e foto. La campionessa, dopo due dimezzamenti, si è vista ridurre il montepremi a 47.500 euro. Poi ha scritto Lista come possibile parola finale. Purtroppo, però, la sua soluzione non era quella ...