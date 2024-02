Lecco | l’auto si ribalta all’uscita della statale | morti nella notte due ragazzi di 21 e 22 anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) Due ventenni sonolascorsa in un incidente stradale avvenuto alle porte di, a un’uscita sulla36, sul lungolago in località Caviate. I dueviaggiavano a bordo di un’auto che è uscita di strada e si èta. Le vittime avevano 21 e 22. L’incidente si è verificato alle 2.30. Una terza persona anche lui ventenne coinvolta nell’incidente è stata trasferita in codice rosso all’ospedale Manzoni diin condizioni gravissime. A dare l’allarme sono stati gli altri automobilisti di passaggio e sul posto, con i soccorritori di Areu, sono intervenuti la Polizia, i Vigili del fuoco e l’elisoccorso. La dinamicatragedia è ora al vaglio delle forze dell’ordine. Foto d’archivio L'articolo ...