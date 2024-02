Lecco | auto finisce si ribalta più volte e finisce fuori strada | morti due 20enni

(Di sabato 3 febbraio 2024) Un nuovo sabato di sangue sulle strade italiane. Due giovani vite sono state stroncate a causa di un tragico incidente, le cui cause sono ancora tutte da accertare. Questa volta il sinistro è avvenuto nella località di Caviate, sulla ex Statale 36 che collega Abbadia e, in direzione sud. L’allarme è stato lanciato poco L'articolo proviene da Il Difforme.

commenta A Colico , in provincia di Lecco, un' auto con tre persone a bordo è uscita di strada precipitando per decine di metri e cadendo nel lago di ... (247.libero)

Due ventenni sono morti la notte scorsa in un Incidente strada le avvenuto alle porte di Lecco , a un'uscita della Super strada 36, sul lungolago in ... (tg24.sky)

Due ventenni sono morti la notte scorsa in un incidente strada le alle porte di Lecco , a un’uscita della Super strada 36, sul lungolago in località ... (feedpress.me)

Un'auto si è ribaltata all'uscita della Statale 36 a Caviate, vicino a Lecco: morti due ragazzi ventenni, gravemente ferito un loro coetaneo ...Grave incidente stradale a Lecco lungo la strada Lungolario Piave nelle prime ore del mattino di sabato quando un'auto, per cause ancora in corso di ...E' accaduto intorno alle 2.30 di sabato mattina 3 Febbraio, due ventenni sono deceduti in un incidente stradale all'uscita della Ss36 in località Caviate. L'auto sembra essere uscita di strada per poi ...