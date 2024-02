Lecce vince in rimonta | Fiorentina battuta 3-2

(Di sabato 3 febbraio 2024)(ITALPRESS) – Rimonte e controrimonte al Via del Mare dove ilconquista un successo fondamentale in chiave salvezza superando 3-2 lanell’anticipo della 23^ giornata di campionato. Forte il forcing dellain avvio, ma ilne esce con autorità e fa male ai viola. Sbatte sulla traversa un colpo di testa di Kaba su bel cross di Gallo con Almqvist che si fa respingere da Terracciano il tap-in sotto misura: solo la prima delle occasioni dei giallorossi, preludio al gol del vantaggio arrivato pochi minuti più tardi su calcio di punizione. L’arbitro Giua, in realtà, aveva decretato un rigore per uno sgambetto di Martinez Quarta ai danni di Almqvist, ma il Var interviene e cambia la decisione perchè il fallo è avvenuto fuori area. Dal limite è comunque letale Oudin che fa ...

