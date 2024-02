Lecce vince in rimonta | Fiorentina battuta 3-2

(Di sabato 3 febbraio 2024) Successo in extremis dei salentini al Via del Mare, i viola si arrendono nel recupero- Rimonte e controrimonte al Via del Mare dove ilconquista un successo fondamentale in chiave salvezza superando 3-2 lanell'anticipo della 23^ giornata di campionato. Forte il forcing della

GENOVA (ITALPRESS) – Successo in rimonta per il Genoa di Alberto Gilardino, che batte per 2-1 il Lecce e si rilancia verso la parte destra della ... (ildenaro)

Lecce (ITALPRESS) – Rimonte e controrimonte al Via del Mare dove il Lecce conquista un successo fondamentale in chiave salvezza superando 3-2 la ... (iltempo)

LECCE (ITALPRESS) – Rimonte e controrimonte al Via del Mare dove il Lecce conquista un successo fondamentale in chiave salvezza superando 3-2 ...La squadra di D'Aversa conquista tre punti preziosi in chiave salvezza vincendo una gara al fotofinish contro la Fiorentina. Piccoli e Dorgu segnano in 1' durante il recupero e ribaltano il 2-1 che i ...Serie A: prima vittoria per i salentini nel 2024 che segnano due gol nel recupero e ribaltano il risultato battendo la Fiorentina di Italiano Al Via del Mare il Lecce si aggiudica 3 punti grazie ad un ...