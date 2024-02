Lecce | testa di capretto insanguinata davanti casa di una giudice

(Di sabato 3 febbraio 2024) Un ritrovamento macabro e inquietante quello che ha visto protagonista laMaria Francesca Romano che, nella notte tra giovedì e venerdì, ha scoperto sull’uscio della sua abitazione alamozzata di un, in una pozza di sangue. Un coltello da macellaio era infilzato nelle carni dell’animale e un biglietto si trovava L'articolo proviene da Il Difforme.

Dopo Bari e Foggia la protesta degli agricoltori arriva a Lecce : Traffico in tilt sulle strade salentine e sulla tangenziale all'ingresso della ... (quotidianodipuglia)

trattori dal Salento fino al centro di Lecce . Oggi la protesta degli Agricoltori , dopo che i loro colleghi, in Puglia, le avevano attuate a Bari ed ... (noinotizie)

Ancora minacce alla giudice Maria Francesca Mariano del Tribunale di Lecce, già sotto scorta per altri episodi. Una testa di un capretto insanguinata e con una… Leggi ...Nella notte tra giovedì e venerdì, la magistrata ha trovato davanti alla porta di casa una testa di capretto insanguinata, infilzata con un coltello da macellaio.Accanto alla testa era stato lasciato ...