Lecce Fiorentina | Italiano | «Un vero peccato Sul mercato…»

Successo in extremis dei salentini al Via del Mare, i viola si arrendono nel recupero Lecce - Rimonte e controrimonte al Via del Mare dove il Lecce ... (ilgiornaleditalia)

Emozioni fino al recupero e gara ribaltata due volte: Lecce-Fiorentina, che ha aperto la giornata di Serie A, finisce 3-2 per i salentini che ritrovano la via dei 3 punti beffando la squadra di ...Finisce 3-2 per il Lecce la gara Coin la Fiorentina. I giallorossi passati in vantaggio subiscono la rimonta viola, ma non si abbattono e nel recupero superano gli avversari. Dopo la sconfitta ...La sfida del Via del Mare si decide nel finale, con i viola che falliscono l'aggancio momentaneo al quarto posto in classifica ...