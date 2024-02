Lecce-Fiorentina 3-2 | Biraghi | “Inaccettabile Questo succede quando il cervello non è collegato”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 febbraio 2024) “Quello che è avvenuto in campo, una volta che siamo andati in vantaggio, è una cosa”. Un amareggiato Cristianoparla così in un’intervista rilasciata ai canali ufficiali viola dopo l’incredibile sconfitta in extremis contro il. “Sapevamo dopo lo svantaggio che saremmo dovuti rimanere in partita perché spesso loro nei secondi tempi gli è capitato di avere dei cali e quindi sapevamo che dando tutti noi qualcosa in più potevamo metterli in difficoltà – ha aggiunto il capitano viola – Siamo riusciti a ribaltarla, poi il calcio è una roba seria, bisogna giocare col, non solo con le gambe. Se ilnon èquel che è successo, e se vogliamo ambire a certe posizioni di classifica tutto ciò è ...