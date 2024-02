Le voci su Antonio Conte? | la reazione di Pioli svela il futuro del Milan

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) La stagione delè sempre più condizionata dallo strano caso di Stefano. Un allenatore tranquillo in classifica, quasi sicuro di raggiungere l'obiettivo minimo che gli è stato richiesto, eppure turbato dasempre più insistenti sucome suo possibile, se non probabile, successore in estate. Tutto si può criticare ama non che non sia un grandissimo incassatore. Prima di giocarsi Frosinone-, spiega infatti: «Non mi dà fastidio che si parli di. Mi annoia ma nel calcio moderno è abbastanza normale». La prende con filosofia e fa bene, in fondo è il modo migliore per proteggersi e arrivare in fondo a una stagione complicata con il terzo posto in mano. Non a casoprecisa che «Inter-Juve non ...