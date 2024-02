Le terme italiane in vetrina al Louvre

(Di sabato 3 febbraio 2024) Parigi, 3 febbraio 2024 –Erano presenti anche ledi Chianciano nell'impareggiabile cornice del Carrousel du, il padiglione italiano nell'ambito della Fiera parigina «Les Thermalies 2024». L'Italia è presente nel prestigioso spazio con FederConfindustria in un padiglione curato da ICE-Agenzia che affianca da anni l'Associazione nella realizzazione di eventi e appuntamenti di rilievo per il settore termale. Ad inaugurarlo stamattina è stato il viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, insieme con il Presidente di FederMassimo Caputi, alla presenza dell'ambasciatrice d'Italia a Parigi, Emanuela D'Alessandro, e del direttore dell'ICE a Parigi, Luigi Ferrelli. «Il termalismo - ha detto il viceministro Valentini aprendo il padiglione Italia - è nella tradizione della ...

Grande il successo di pubblico nel prestigioso Carrousel du Louvre per il padiglione italiano, ricco di rappresentanti del meglio del mondo termale