Le Stelle di Branko | ecco le previsioni di sabato 3 febbraio

(Di sabato 3 febbraio 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di. Ariete Di nuovo ispirati dalla Luna, diventate più abili e rapidi nel valutare le circostanze e cambiarle, a tutto vantaggio della professione, affari. Ma attenti a Marte! Il vostro pianeta transita in quadratura ma è nel settore che è la più alta espressione del proprio io. Uno dei problemi che può presentare è il contrasto con l'autorità: genitori, datori di lavoro, superiori, funzionari governativi. L'amore vive di solo amore, non dovete usarlo per dominare. Toro Le risposte nel campo pratico non vi soddisfano pienamente, ritornerete alla carica ma non oggi, la Luna è ancora nervosa, ...