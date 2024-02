Le protesta degli agricoltori | Slow Food | «Il cambiamento parte da ognuno di noi»

(Di sabato 3 febbraio 2024) Cosa sta succedendo oggi in Europa? Come è possibile che il Green Deal, che è la soluzione al problema, venga scambiato con la causa del problema? Serena Milano, direttrice di, ci ha raccontato cosa deve cambiare, iniziando anche da noi consumatori

«Porteremo la Protesta a Roma. Nei prossimi giorni ammasseremo i trattori fuori dalla città. Non ci saranno blocchi, ma sicuramente disagi: ci ... (leggo)

Gli agricoltori sono pronti a muovere verso Roma . Atteso per la settimana prossima il lungo corteo di mezzi pesanti ai quali seguirà poi una ... (ilcorrieredellacitta)

Si è chiusa a Milano la sesta edizione dell'evento "La ripartenza, liberi di pensare", che quest'anno ha dedicato un approfondimento al tema della giustizia ...È quanto afferma Matteo Talarico, presidente del Movimento Territorio e Agricoltura, una delle sigle protagoniste dalla protesta degli agricoltori in corso in Calabria e in tutta l’Italia. «A seguito ...Presidio degli agricoltori a Borgorose, al casello Valle del Salto dell'autostrada A24. "Chiediamo il riconoscimento economico dei nostri sacrifici" ...