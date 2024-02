Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 febbraio | la rassegna stampa di Sky TG24

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 3 febbraio 2024) Lo scontro tra il governo e Stellantis sugli aiuti da destinare all'azienda di auto e le dimissioni di Vittorio Sgarbi da sottosegretario sono le principali notizie riportatedaiitaliani. Per quanto riguarda gli esteri continua a far discutere la guerra in Medio Oriente con 800 diplomatici europei e statunitensi che chiedono di fermare il conflitto e il rischio di genocidio